H&M, care a ramas in urma proprietarului Zara, Inditex, a cautat sa-si sporeasca atractivitatea in materie de moda si sa-si impulsioneze marcile cu preturi mai mari, tintind cumparatorii mai putin vulnerabili la cresterea costului vietii, deoarece gigantul fast-fashion Shein preia cota de piata cu haine mai putin costisitoare. Actiunile celui de-al doilea cel mai mare retailer de moda din lume au crescut la cel mai inalt nivel din ianuarie 2022 si au consemnat cel mai mare castig intr-o singura zi. H&M a crescut vanzarile pe multe piete, in ciuda reducerii capacitatii de cheltuieli a consumatorilor…