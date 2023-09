Acţiunile producătorului de cipuri Arm au crescut cu aproape 25% la debutul la bursa Nasdaq La deschidere, Arm a fost evaluat la aproape 60 de miliarde de dolari. Compania, care este tranzactionata sub simbolul ”ARM”, a vandut aproximativ 95,5 milioane de actiuni. SoftBank, care a privatizat compania in 2016, controleaza aproximativ 90% din actiunile aflate in circulatie. Miercuri, Arm a stabilit pretul actiunilor la limita superioara a intervalului asteptat. Joi, actiunile s-au tranzactionat pentru prima data la 56,10 de dolari pe unitate si au incheiat ziua la 63,59 dolari pe unitate. Pretul reprezinta o prima considerabila pentru compania britanica de cipuri. La o evaluare de 60 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de cipuri Nvidia a raportat rezultate financiare peste asteptari, aferente trimestrului incheiat pe 30 iulie, si a publicat estimari optimiste, relateaza CNBC. Iata cum a evoluat compania in trimestrul incheiat pe 30 iulie: Profit de 2,70 dolari pe actiune, ajustat, fata de 2,09…

- Compania britanica de arhitectura de cipuri IT Arm, deținuta de japonezii de la SoftBank, a inceput o procedura care vizeaza listarea pe bursa Nasdaq de la New York, o posibila oferta publica inițiala (IPO) preconizata sa atinga dimensiuni istorice in domeniul tech.

- Actiunile producatorului vietnamez de automobile electrice VinFast au scazut vineri pentru a trei sedinta consecutiva, dupa debutul spectaculos la bursa Nasdaq din SUA din aceasta saptamana, compania pierzand mai mult de jumatate din valoarea sa de piata, transmite Reuters.Compania care inregistreaza…

- Compania care inregistreaza pierderi a fost evaluata vineri la circa 32,4 miliarde de dolari, comparativ cu 85 de miliarde de dolari la debutul sau pe Wall Street de marti. Actiunile sale au scazut cu 30%, la 13,94 dolari, alunecand sub pretul de deschidere de 22 dolari, cand au crescut la 38,78 dolari.…

- Pretul actiunilor WeWork s-a apropiat miercuri de zero, dupa avertismentul companiei ca ar putea intra in faliment, intr-o inversare uluitoare a averii pentru o companie care a fost odinioara evaluata in mod privat la 47 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Compania sustinuta de SoftBank a fost…

- ​Pretul actiunilor WeWork s-a apropiat miercuri de zero, dupa avertismentul companiei ca ar putea intra in faliment, intr-o inversare uluitoare a averii pentru o companie care a fost odinioara evaluata in mod privat la 47 de miliarde de dolari, transmit Reuters și News.ro.

- „Thermonator este primul caine robot care manuie un aruncator de flacari. Acest patruped este cuplat cu aruncatorul de flacari ARC pentru a oferi foc la cerere oriunde este amplasat”, se arata pe site-ul web al companiei producatoare.Ca un veritabil soldat din filmele SF, cainele robot dispune de mai…

- „Thermonator este primul caine robot care manuie un aruncator de flacari. Acest patruped este cuplat cu aruncatorul de flacari ARC pentru a oferi foc la cerere oriunde este amplasat”, se arata pe site-ul web al companiei producatoare.Ca un veritabil soldat din filmele SF, cainele robot dispune de mai…