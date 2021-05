Premierul spaniol Pedro Sanchez a caracterizat actiunile Marocului in timpul crizei din urma cu doua saptamani, cand mii de migranti au patruns in enclava spaniola Ceuta, drept inacceptabile si un asalt asupra frontierelor nationale, relateaza Reuters. Intrebat la o conferinta de presa despre comentariile ministrului de externe marocan, care a legat criza migrantilor de teritoriul disputat Sahara Occidentala, Sanchez a declarat: "Este inacceptabil ca un guvern sa spuna ca vom ataca frontierele, ca vom deschide frontierele pentru a lasa inauntru 10.000 de migranti in mai putin de 48 de ore... din…