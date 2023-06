Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft duce o lupta acerba pentru achiziția de 68,7 miliarde de dolari a Activision Blizzard, care ar deveni cea mai mare afacere de acest gen pe care industria jocurilor video a vazut-o vreodata.Pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectul sau asupra concurenței din industrie – in special pe…

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA), autoritatea de reglementare antitrust din Marea Britanie, a refuzat acordul in aprilie, declarand ca ar putea afecta concurenta pe piata in curs de dezvoltare a jocurilor in cloud. Microsoft a depus recursul promis la Tribunalul de Apel al Concurentei (CAT),…

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a declarat ca Microsoft a oferit remedii in domeniul in curs de dezvoltare al jocurilor in cloud, care au eliminat preocuparile antitrust. Aceste remedii s-au concentrat pe a permite utilizatorilor sa transmita in flux jocurile Activision pe care le achizitioneaza…

- Acordul marcheaza cel mai recent efort al Microsoft de a atenua temerile ca achizitia Activision ar impiedica concurenta in jocurile in cloud, motiv invocat de Autoritatea pentru Concurenta si Piete din Marea Britanie (CMA) pentru a se opune prin veto la cea mai mare preluare din domeniul jocurilor…

- Unii oameni sunt norocoși și caștiga la loto sau la pariuri sportive, insa alții fac afaceri profitabile, mizand pe diferite acțiuni la bursa. Unul dintre aceștia, un barbat de 67 de ani, a devenit și mai bogat peste noapte cu 2 miliarde de dolari. Americanul Bill Gates, și-a sporit averea datorita…

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA), care functioneaza independent de guvern, a blocat acordul miercuri, spunand ca ar putea afecta concurenta pe piata in curs de dezvoltare a jocurilor video in cloud. Microsoft a raspuns joi, spunand ca ”a fost probabil cea mai intunecata zi din cele patru…

- Apple a castigat recursul impotriva deciziei autoritatii britanice de reglementare antitrust de a lansa o investigatie asupra browserului sau mobil si a serviciilor sale de jocuri in cloud, a decis vineri Tribunalul de Apel pentru Concurenta (CAT), transmite Reuters.Autoritatea de reglementare pentru…

- e dolari pe piata serverelor, transmite Reuters. Autoritatea pentru Concurenta si Piete din Marea Britanie a declarat la inceputul acestei luni ca achizitia de catre Broadcom a companiei de cloud computing si virtualizare ar putea creste costul pieselor de computer si al software-ului pentru servere.…