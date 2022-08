Stiri pe aceeasi tema

- Indicele european blue chip a incheiat sedinta de vineri in scadere cu aproximativ 0,8%, dupa ce un raport neasteptat de puternic privind locurile de munca din SUA a redus asteptarile pentru o recesiune si, la randul sau, a crescut probabilitatea ca Rezerva Federala (Fed) sa inaspreasca politica monetara…

- Acțiunile coordonate ale statelor europene au redus dramatic capacitatea de spionaj a Moscovei, a declarat joi șeful MI6 Richard Moore, potrivit The Guardian.Jumatate dintre spionii ruși care operau sub acoperire diplomatica in Europa au fost expulzați de la inceputul razboiului din Ucraina, a declarat…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 2,6%, consemnand cea mai buna evolutie zilnica din ultimele peste trei luni, cresterile fiind conduce de componenta sectorului tehnologic, cu un avans de 3,8%. Toate sectoarele au inregistrat o evolutie pozitiva. In privinta evolutiilor individuale,…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a scazut cu 0,8%, iar componenta bancara a pierdut 4,5%. Randamentele obligatiunilor din zona euro au scazut, asa cum s-a intamplat si cu euro. Indicele german DAX a coborat cu 1,8%, la cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Indicele CAC 40 al bursei din Paris a scazut…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in scadere cu 2,7%, componenta bancara scazand cel mai mult, cu 4,9%, in timp ce toate sectoarele si bursele majore au inchis in teritoriu negativ. DAX al bursei din Frankfurt a coborat cu 3,08%, CAC 40 al bursei din Frankfurt cu 2,7%, iat FTSE 100 al…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,36%, DAX al bursei din Frankfurt cu 1,71%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,4%, in timp ce FTSE 100 al bursei din Londra a coborat cu 1,54%. Desi decizia BCE era asteptata pe scara larga, posibilitatea unei cresteri mai mari din septembrie a afectat increderea…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a scazut cu 0,3%, iar componenta actiunilor companiilor din sectorul comertului cu amanuntul a coborat cu 0,9% dupa ce Target si-a redus previziunile de marja trimestriala pentru a doua oara in mai putin de o luna. ”Actiunile companiilor de vanzare cu amanuntul au suferit…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 1%, iar componenta sectorului minier a crescut cel mai mult dintre toate sectoarele, cu 2,7%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 1,34%, CAC 40 al bursei din Paris cu aproape 1%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1%. Actiunile Just Eat Takeaway…