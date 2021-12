Stiri pe aceeasi tema

- Toate sectoarele au consemnat evolutii pozitive, iar bursele majore au intrat in teritoriu pozitiv. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 2,47%, CAC 40 al bursei din Paris cu 2,4%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,55%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a urcat cu 2,16%, iar IBEX…

- Autoritațile din Germania au informat sâmbata ca au detectat vineri seara câteva mutații specifice noii variante a coronavirusului Omicron la o persoana care s-a întors din Africa de sud și a aterizat pe aeroportul din Frankfurt, relateaza Reuters. Ministrul pentru probleme…

- Principalele burse europene inregistrau scaderi semnificative vineri, fiind afectate de descoperirea, in Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmite AFP. In jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era in scadere cu 4,40%…

- Principalele burse europene inregistrau scaderi semnificative vineri dimineata, afectate de identificarea, in Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmite AFP.In jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era in scadere cu 4,40%…

- Restrictii noi in Italia, din cauza Covid-19. Masuri speciale in taxiuri, trenuri si autobuze Italia a inasprit masurile de siguranta sanitara in taxiuri, trenuri si autobuze, ca urmare a numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus. Ministerul Sanatatii si Ministerul Infrastructurii au decis ca…

- Ca urmare a numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus, Italia si-a inasprit masurile de siguranta sanitara, informeaza Agerpres , care citeaza agenția DPA. 5.144 de cazuri au raportat autoritațile sanitare de la Roma in ultimele 24 de ore. Doar doi pasageri vor avea voie sa urce pe bancheta din…

- Germania decide administrarea celea de-a treia doze de vaccin anti-Covid tuturor, la șase luni dupa a doua doza. A treia doza de vaccin Covid pentru toata lumea la șase luni dupa a doua doza. Aceasta este principala masura decisa de conferința miniștrilor sanatații din landurile Germaniei. „Al patrulea…

- Indicele pan-european STOXX 600 a inchis in declin cu 2,2%, cel mai mare declin zilnic din ultimele doua luni. Cresterea randamentelor titlurilor de Trezorerie americane semnaleaza ca investitorii se pregatesc pentru dobanzi mai mari si riscul unei inflatii persistente. Componenta actiunilor din sectorul…