Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Country Garden au incheiat tranzactiile de luni in crestere cu 14,6%, dupa ce au urcat cu 19% in timpul sedintei, la cel mai ridicat nivel din 10 august. Indicele proprietatilor imobiliare Hang Seng din Hong Kong a urcat cu pana la 10%. Actiunile globale au crescut, de asemenea, luni, sustinute…

- Evergrande a declarat ca pierderea sa din ianuarie-iunie a fost de 33 de miliarde de yuani (4,53 miliarde de dolari), fata de o pierdere de 66,4 miliarde de yuani in aceeasi perioada a anului trecut. Dezvoltatorul se afla in centrul unei crize in sectorul imobiliar al Chinei, care de la sfarsitul anului…

- Investitori chinezi furiosi depun plangeri la autoritatile de reglementare impotriva unui trust urias care nu a efectuat platile necesare pentru zeci de produse de investitii, rugand autoritatile sa intervina, transmite Reuters.Zhongrong International Trust Co., care la sfarsitul anului 2022 gestiona…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,9%. Componenta companiilor din industrie a scazut cu 2,8%, iar cea a tehnologiei a coborat cu 1,8%. Resurse de baza si petrolul si gazele au fost singurele sectoare pe verde, in crestere cu 0,8%, respectiv cu 0,3%. Grupul suedez de jocuri video…

- Banca Naționala a Romaniei susține, intr-un raspuns dat Puterea, ca lipsa personalului calificat și lipsa echipamentelor automate care sa realizeze controlul autenticitatii bancnotelor euro pot fi cauze ale refuzului la plata a bancnotelor de 200 și 500 de euro. Banca Centrala a Romaniei spune ca niciun…

- Calatoriile cu transportul public sunt o necesitate pentru majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, exista o metoda prin care puteți accelera semnificativ procesul de plata. Plațile contactless cu cardul bancar sau alte dispozitive de plata cu NFC nu sunt doar o economie de timp, ci și o metoda mai…

- Economie APIA Teleorman: Fața de anul trecut, a scazut numarul cererilor unice de plata depuse, in schimb a crescut suprafața agricola solicitata la plata iunie 29, 2023 10:02 Conform unor informari intocmite de Centrul Județean Teleorman al APIA, la solicitarea Instituției Prefectului – Județul…

- Aproape 32.000 de fermieri maramureșeni au depus cereri de plata la APIA Maramureș, acestea putandu-se depune pana la 31 mai, fara penalitați de intarziere. ”Ministerul Agriculturii și APIA au hotarat sa prelungeasca perioada de depunere a cererii de plata, fara penalitați, pana la data de 31 mai, iar…