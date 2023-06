Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare ale Arabiei Saudite au scazut in aprilie la un minim record pentru mai bine de 13 ani. Bloomberg a scris despre acest lucru cu referire la raportul lunar al bancii centrale a regatului. Potrivit bancii centrale, activele nete ale țarii au scazut luna trecuta la 1.538 de miliarde de…

- ”Suntem incantati sa ne luam angajamente care valorifica ingeniozitatea, creativitatea si spiritul inovator al productiei americane”, a declarat Tim Cook, CEO-ul Apple, intr-un comunicat. Actiunile Broadcom au crescut cu aproape 2% in urma informatiei. Actiunile Apple au scazut cu mai putin de 1%. Componentele…

- Amenda record pentru Meta, compania mama a rețelei de socializare Facebook. 1,2 miliarde de dolari trebuie sa plateasca trustul lui Mark Zuckerberg pentru ca a continuat sa transmita date personale ale utilizatorilor europeni in SUA.

- Depozitele, calculate pe o baza neajustata in functie de sezon, au scazut in saptamana incheiata pe 26 aprilie la aproximativ 17.100 miliarde de dolari, fiind mai mici cu aproximativ 120 de miliarde de dolari fata de saptamana anterioara. Acesta este cel mai redus nivel atins din iunie 2021, depozitele…

- Cat de bine este cotata Romania pe plan european și global la nivel de dezvoltare software și soluții IT? Piața de soluții software la nivel global este evaluata la 659 de miliarde de dolari in 2023, preconizandu-se ca pana in anul 2030, valoarea acesteia sa atinga suma de 1.15 trilioane de dolari.…

- Mișcarea Islamista Armata Hamas a facut recent un apel la donații financiare prin intermediul monedei digitale Bitcoin, relateaza Anadolu. Nu este prima data cand astfel de mișcari fac apel la donații prin intermediul criptomonedelor. Brigazile Al Qassam au facut apel la donații financiare prin intermediul…

- Incercarile bancii de a strange capital au esuat, au spus sursele, iar banca a angajat consilieri pentru a explora o potentiala vanzare. Marile institutii financiare analizeaza o posibila achizitie a SVB. Cu toate acestea, retragerile de depozite depasesc pana acum procesul de vanzare, ceea ce face…

- La 31 decembrie 2022, Silicon Valley Bank avea active totale de aproximativ 209 miliarde de dolari si depozite totale de aproximativ 175,4 miliarde de dolari. Sediul principal si toate sucursalele Silicon Valley Bank se vor redeschide pe 13 martie si toti deponentii asigurati vor avea acces deplin la…