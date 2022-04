Acţiuni de ecologizare, derulate în cadrul campaniei „Curăţăm România”, derulate pe raza Ocolelor Silvice Sinaia şi Câmpina F. T. Voluntari din cadrul angajaților Ocolulului Silvic Sinaia și ai Administratiei Parcului Natural Bucegi s-au alaturat, in cursul saptamanii trecute, campaniei „Curațam Romania”, organizand o actiune de strangere a deseurilor abandonate in fondul forestier limitrof Drumului Național 71, ce leaga statiunea Sinaia de municipiul Targoviste. „In urma acesteia, a fost colectata in saci corespunzatori o cantitate de aproximativ 3,5 metri cubi de deseuri ce au fost predate operatorului de salubritate din zona SC Comprest SA. Urmatoarele acțiuni vor fi organizate in datele de 27.04.2022 – in zona… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

