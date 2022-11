Stiri pe aceeasi tema

- Quiet quitting se raspandește in randul angajaților. In ediția Adevarul Live realizata și moderata de Antoaneta Banu, expertul in resurse umane, Leonard Rizoiu explica ce este quiet quitting

- Un numar de 1906 aplicanți s-au inscris pentru șansa de a primi granturi IMM de cate 50.000-500.000 EUR in cadrul Acțiunii 4.1.1 Bis, pentru retehnologizarea firmelor din sectoarele construcțiilor și industriei alimentare.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat joi, ca pentru admiterea la liceu iși dorește o soluție care sa dea școlilor in care exista concurența o autonomie in a selecta in funcție de profil, dar in același timp acesta soluție trebuie sa țina cont de ingrijorarile

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ca iși va asuma un proiect pe termen mediu, de cel puțin 5 ani, pentru rezolvarea crizei de medici. „Soluția este o politica de resurse umane pe termen mediu, macar de 5 ani. Lucram intens, am avut și azi o intalnire…

- In editia de astazi, prezentam declaratiile de avere, dar si pe cele de interese ale Liviei Laurentia Alcea, inspector in cadrul Consiliului Judetean Constanta Livia Laurentia Alcea a fost in trecut consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta,vezi sectiunea "citeste si" Impreuna cu o alta…

- Incepand de marți, 16 august, potențialii beneficiari se pot inrola in aplicația IMM Recover și pregati documentele pentru Acțiunea 4.1.1. – „Investiții in activitați productive”. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pune la dispoziția solicitanților Manualul utilizatorului pentru platforma…

- Acești nativi vor primi o lovitura destul de dura de la viața in perioada care urmeaza. Toamna aceasta va fi una de coșmar pentru ei și vor termina anul in lacrimi, din pacate. Planurile lor se vor distruge intr-o secunda și viața li se va schimba radical dupa aceasta incercare grea prin care vor trece.

- Forumul Economic Mondial solicita imbinarea inteligenței umane cu cea a inteligenței artificiale pentru cenzura online a 'discursului de instigare la ura' și a 'dezinformarii' Poate ca aceștia ar trebui sa se ocupe doar de economie.