ACȚIUNE DE PREVENIRE A RASPÂNDIRII SARS-CoV2 Avand in vedere creșterea incidenței cazurilor de confirmate cu COVID-19, astazi, 13 octombrie, polițiștii salajeni impreuna cu polițiști locali și jandarmi au desfașurat o acțiune de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2, in municipiul Zalau. Astfel, efectivele angrenate s-au deplasat in zonele cu trafic pietonal intens, respectiv in centru municipiului, piața agroalimentara, dar și la centrul comercial, unde au purtat discuții cu cetațenii, le-au adus la cunoștința noile reglementari in domeniu și le-au recomandat sa respecte normele impuse de autoritați, distanțarea fizica și sa poarte… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

