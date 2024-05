Actele necesare pentru dosarul de pensie pe caz de boală. Documentul care nu trebuie să lipsească De ce ai nevoie pentru dosarul de pensie pe caz de boala. Atenție mare la documentele pe care le atașați, pentru ca riscați ca veniturile sa nu mai fie livrate lunar. Actul care nu trebuie sa lipseasca sub nicio forma. Documentele obligatorii pentru dosarul de pensie pe caz de boala In conformitate cu Legea 360/2023, […] The post Actele necesare pentru dosarul de pensie pe caz de boala. Documentul care nu trebuie sa lipseasca appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a inscrierilor la creșa sau gradinița incepe luni, 27 mai, și se incheie pe 14 iunie, potrivit metodologiei și calendarului elaborate de Ministerul Sanatații. Pe 14 iunie se vor afisa listele copiilor inscrisi si locurile libere dupa prima etapa de inscriere. La creșa pot fi inscriși copiii…

- In Romania, in conformitate cu legislația muncii și in baza noii legi a pensiilor, o anumita categorie de romani pot primi pensie pe caz de boala in 2024. In baza acestor cadre legale, se specifica și cine o primeste si care sunt actele necesare pentru dosar. Pensie pe caz de boala 2024 Dupa cum bine…

- Numeroși șoferi nu sunt conștienți de aceasta și se aventureaza sa conduca fara actele necesare, riscand amenzi substanțiale din neglijența. Iata care sunt documentele esențiale pe care trebuie sa le ai asupra ta in timp ce conduci! Șoferii care fac manevre extrem de periculoase in trafic, AMENDAȚI…

- In baza unor noi normative aduse la cadrul legal, au fost anunțate noile conditii pentru a primi pensie de urmas, in 2024, inclusiv care este actul extrem de important pe care multi il omit, și din cauza caruia le este intors dosarul pentru pensie de urmaș. Care sunt noile conditii pentru a primi pensie…

- A fost promulgata legea pentru combaterea risipei alimentare . Actul normativ cuprinde masuri privind reintroducerea alimentelor in circuitul economic. Noua lege urmarește și organizarea la nivel national a activitatii tuturor operatorilor economici din sectorul agro-alimentar si distribuirea pe o…

- Clotilde Armand, primarul celui mai bogat sector al Capitalei, face orice pentru a scapa de jurnaliști și de raspundere. Edilul a reușit sa obțina o audiere in secret in dosarul in care este acuzata de incompatibilitate. Deși trebuia sa fie audiata astazi de procurori, in dosarul in care s-a numit singura…

- Coaliția PSD-PNL a adoptat anul trecut Legea 360/2023 privind pensiile, iar o prevedere din ea ii poate lasa pe unii romani fara pensii in acest an. Este vorba despre cei care indeplinesc condițiile de pensionare, dar mai doresc sa lucreze, cumuland pensia cu salariul. Atenție, ne referim la mediul…

- Doi procurori sunt acuzați ca au incalcat legea pentru ca au ținut in nelucrare dosarul lui Gheboasa, controversatul cantareț care este acuzat ca a batut un polițist. Inspecția Judiciara a intervenit in cazul Gheboasa și aduce acuzații grave la adresa a doi procurori, care au ținut in nelucrare dosar…