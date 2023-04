Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a transmis, marti, noi precizari despre inscrierea in invatamantul primar, reiterand ideea ca cererile se depun in perioada 3-18 mai. De asemenea, ministerul distribuie formularul pe care trebuie sa-l completeze parintii. „Cererile se transmit online sau se depun, in perioada…

- Vacanța de primavara 2023 incepe de joi, imediat dupa incheierea cursurilor, elevii fiind așteptați din nou la școala de miercuri, 19 aprilie, așa cum se precizeaza in calendarul aprobat de Ministerul Educației. In ceea ce privește vacanța de vara, aceasta este stabilita sa inceapa de sambata, 17 iunie…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, iar vacanta de primavara va include perioada Pastelui. Viitorul an scolar va incepe in 11 septembrie 2023, iar cursurile vor fi finalizate in 21 iunie 2024. ”Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, iar vacanta de primavara va include perioada Pastelui. Viitorul an scolar va incepe in 11 septembrie 2023, iar cursurile vor fi finalizate in 21 iunie 2024. „Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a…

- Vești bune pentru elevii din Romania! Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca bursele vor crește. Bursele de merit vor crește de la de la 200 de lei la 450 de lei pe luna. Totodata, elevii care obtin medalii la olimpiadele nationale vor primi 700 de lei pe luna, iar cei care aduc medalii de la…

- Sindicatele din educație au anunțat proteste incepand din martie. Ele ar putea culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore situațiile cu care se confrunta cadrele didactice. Legile Educației vor incerca sa rezolve o parte din probleme sistemului. Angajații din invațamant…

- Ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024 a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit calendarului, in perioada 3-18 mai va avea loc prima etapa in calendarul…

- Calendarul inscrierii in invațamantul primar pentru anul școlar 2023 – 2024, APROBAT. Peste 140 de clase disponibile in Alba Ministerul Educației a anunțat intr-un comunicat transmis Alba24 ca a fost aprobat și trimis spre publicare in Monitorul Oficial, ordinul ministrului educației pentru aprobarea…