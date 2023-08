Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 7 ani din localitatea Zizin a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost accidentat de o mașina. Polițiștii brașoveni incearca acum sa afle cum s-a produs incidentul, inclusiv daca șoferul l-a lovit intenționat.

- Imagini cu adevarat ingrozitoare au fost surprinse de camerele de luat vederi din Brașov. Un șofer lovește intenționat cu mașina un copil de numai 7 ani.Pe imagini se vede cum micuțul așteapta sa treaca mașina și apoi incearca sa traverseze strada. Fix cand se afla in spatele mașinii, șoferul a dat…

- Tragedie in Brașov. O femeie a murit in urma cu doar cateva ore, dupa ce a doua mașini s-au ciocnit cu putere pe o strada din localitatea Codlea. Femeia și-a pierdut viața pe loc, iar alte doua persoane, printre care și un copil, au fost transportate de urgența la spital.

- Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti care se deplasau din sens opus, pe DN 68, intre Caransebes si Hateg, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Hunedoara, citat de Agerpres.Accidentul…

- Imagini incredibile au fost filmate de camerele de supraveghere ale unei spalatorii auto din Brașov. Șoferul unui bolid de lux oprește mașina in spațiul destinat spalarii autoturismului, coboara de la volan și apoi ia o galeata și un mop care erau rezemate de perete. Le pune in mașina și pleaca liniștit,…

- Doua automobile de lux, de marca Mercedes-Benz GL450 și Jaguar X-Type, au fost stopate de catre vameși in localitatea Svetlii din UTA Gagauzia. Unul dintre șoferi, este vorba de barbatul aflat la volanului Mercedes-ului a incercat sa fuga, iar in rezultat a ajuns cu mașina intr-un pilon de electricitate.

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, putin dupa miezul noptii pe Autostrada A 1 in judetul Arad. Potrivit ISU Arad, in aceasta noapte in jurul orei 00.30, un echipaj SMURD, un echipaj descarcerare si unul de stingere, 10 pompieri, au intervenit pe A1, zona iesirii spre Zadareni la un accident…