Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce președintele Donald Trump a anuntat, marții seara, retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul, aruncand in incertitudine stabilitatea Orientului Mijlociu, dar si relatiile transatlantice, prețul petrolului a explodat.

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca Uniunea Europeana va avea "o reactie unitara" la decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul si de a reintroduce sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, transmite Reuters. Tusk…

- Iranul ar face o "greseala grava" daca ar ramane in acordul nuclear international din 2015 in cazul in care SUA se retrag din acest acord, a declarat marti un inalt responsabil de orientare "dura" de la Teheran, relateaza Reuters. "Daca SUA parasesc acordul, trebuie sa stie ca asta va insemna sfarsitul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat cu privire la posibilitatea declansarii unui razboi daca presedintele american Donald Trump va decide sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, scrie News.ro citand Reuters.

- Iranul este determinat sa respinga "intimidarile" presedintelui SUA, Donald Trump, in legatura cu Acordul nuclear si nu va accepta modificarea tratatului, avertizeaza un oficial iranian de rang inalt citat de agentia Reuters.

- Propunerile prezentate de catre presedintele francez, Emmanuel Macron, privind programul nuclear iranian se bazeaza pe acordul international existent, dar ar adauga unele elemente noi, a indicat joi un inalt oficial german, citat de agentia Reuters. El s-a exprimat inainte de plecarea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, într-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters.