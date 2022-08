Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a caștigat trofeul „Juan Gamper” dupa victoria 6-0 impotriva celor de la Pumas, partida in care Robert Lewandowski a stralucit. Totuși, un detaliu inedit s-a observat in tribunele de pe „Camp Nou”. La meciul in care Barcelona și-a prezentat noile achiziții in fața fanilor, un moment surprinzator…

- Barcelona este aproape sa de o noua lovitura mportanta. Catalanii sunt la un pas sa semneze un contract major de sponsorizare, care sa aduca clubul pe linia de plutire. Dupa ce luna trecuta Barcelona a semnat un contract major cu cei de la Spotify, pentru care primesc 280 de milioane de euro, catalanii…

- Barcelona continua campania de transferuri și este aproape de a-l aduce pe fundașul stanga spaniol Marcos Alonso (31 de ani). Catalanii și-au intarit centrul defensivei prin transferurile lui Joules Kounde (50 de milioane de euro) și Andreas Christensen (gratis), iar acum vor sa aduca un fundaș stanga,…

- Barcelona il va transfera pe Jules Kounde (22 de ani), fundașul central de la Sevilla. Catalanii vor plati 50 de milioane de euro suma fixa, plus alte 10 drept bonusuri de performanța, noteaza Sport.es. Inainte de ințelegerea cu Sevilla, Barcelona il convinsese pe jucator sa o refuze pe Chelsea, care…

- La inceputul lunii august 2021, lumea fotbalului era zguduita puternic: Lionel Messi se desparțea de Barcelona. Catalanii au invocat probleme financiare care i-au impiedicat sa-l pastreze pe starul argentinian, dar acum, președintele Joan Laporta susține ca vrea sa schimbe cursul lucrurilor.

- Robert Lewandowski la Barcelona! Jurnalistul Fabrizio Romano, expertul perioadei de mercato, a anunțat in mijlocul nopții transferul istoric: Barcelona a batut palma cu Bayern Munchen pentru Lewandowski (33 de ani)! Barcelona a dat lovitura! Robert Lewandowski va juca pe in tricoul blaugrana, dupa…

- Barcelona și Leeds au ajuns la un acord pentru transferul extremei Raphinha. Catalanii vor plati 65 de milioane de euro pentru brazilianul de 25 de ani. Dorit cu insistența de Xavi, Raphinha va ajunge in scurt timp pe „Camp Nou”, anunța Mundo Deportivo. Spaniolii scriu ca Barcelona și Leeds au ajuns…

- Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, a vorbit despre cele mai importante subiecte ale verii la FC Barcelona: transferul lui Robert Lewandowski, prelungirea contractului lui Ousmane Dembele și vanzarea lui Frenkie de Jong. Se pregatește o vara intensa la Barcelona. Catalanii pregatesc…