- Conform Bursei de Valori din Chicago, pe 2 februarie contractele futures pe grau (cele care „rezerva” achiziția produsului) erau in jur de 875 de dolari/ tona. Pe masura ce bombele rusești au inceput sa cada asupra orașelor ucrainene, indicele a crescut, semn ca piețele au avertizat imediat ca aprovizionarea…

- Romania ar avea nevoie de o cantitate anuala de 4,3 milioane de tone de grau si a importat, pana acum din Ucraina putin peste 150 mii de tone, arata Guvernul intr-un raspuns pentru Newsweek. Criza mondiala a graului si-a gasit un prim raspuns dupa ce Turcia a fost desemnata ca destinatie a exporturilor…

- Rachete rusesti au lovit sambata, 23 iulie 2022, infrastructura din portul ucrainean Odesa, la doar o zi dupa ce Rusia si Ucraina au semnat un acord de redeschidere a porturilor din Marea Neagra pentru reluarea exporturilor de cereale, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 150. Rusia si Ucraina au semnat vineri, 22 iulie, un acord privind exportul de cereale. Acordul de la Istanbul a fost semnat de cele doua delegatii prin intermediul ONU, motiv pentru care Volodimir Zelenski afirma ca e responsabilitatea Natiunilor Unite sa vegheze la respectarea…

- Rusia si Turcia au ajuns la un acord privind reluarea exporturilor de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Acordul este semnat la Istanbul.

- Rusia si Ucraina vor semna vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca, transmite AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa…

- ”Referitor la informatiile aparute in spatiul public cu privire la tranzitarea canalelor Chilia si Bastroe de catre nave sub pavilion tert incarcate cu cereale, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a transmis partii ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul in acest sens. Decizia autoritatilor…

- ”E OFICIAL! Ucraina este scutita de taxe vamale in Uniunea Europeana pana pe 5 iunie 2023. Masurile pe care le-am votat pe 19 mai in Parlamentul European au intrat astazi in vigoare: timp de un an, produsele ucrainene vor fi exceptate de la plata taxelor vamale la intrarea in UE”, a scris, luni, pe…