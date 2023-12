Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric la conferința ONU privind clima, desfașurata in Dubai. Liderul reuniunii internaționale a anunțat ca s-a ajuns la un acord pentru reducerea folosirii combustibililor fosili in anii urmatori.

- Tarile lumii, reunite la Dubai, au adoptat miercuri prin consens - pentru prima oara in istoria Conferintelor ONU de lupta impotriva modificarilor climatice - o decizie care a lansat ceea ce mai multe tari au catalogat drept ”inceputul sfarsitului energiilor fosile”, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Fostul vicepresedinte al SUA si militantul pentru mediu Al Gore a denuntat o presupusa influenta a statelor petroliere asupra proiectului de declaratie finala a reuniunii COP28 din Dubai, relateaza dpa.

- Conferinta ONU privind schimbarile climatice de la Dubai, cunoscuta sub acronimul COP28, a fost prelungita in contextul in care participantii intampina dificultati in a ajunge la un acord asupra textului declaratiei finale.

- Tarile reunite la summitul de la Dubai incearca sa ajunga la un acord asupra unui plan de actiune global pentru a limita schimbarile climatice suficient de repede astfel incat sa mai poata fi evitate inundatii dezastruoase, canicula mortala si schimbarile ireversibile ale ecosistemelor lumii. Un proiect…

- Statele membre ale Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) fac presiuni impotriva incercarilor de a include expresia "eliminarea combustibililor fosili" intr-un acord ce ar urma sa fie anuntat la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP28), in curs de desfasurare la Dubai, transmite…

- Olanda a acceptat provizoriu sa contribuie cu 15 milioane de euro la un nou fond pentru clima aprobat la conferința COP28 despre clima din Dubai. De fondul pentru clima ar putea beneficia, in mare parte, țarilor sarace, daca acestea sunt lovite de inundații sau de alte dezastre care ar putea fi mai…

- Statele Unite și China, cei mai mari poluatori din lume, au convenit sa abordeze impreuna incalzirea globala prin creșterea producției de energie eoliana, solara și a altor energii regenerabile, cu scopul de a inlocui combustibilii fosili, a declarat marți Departamentul de Stat, potrivit The News York…