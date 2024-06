Stiri pe aceeasi tema

- Tutunul, alimentele ultraprocesate, alcoolul și combustibilii fosili ucid 2,7 milioane de oameni pe an in Europa. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) acuza corporațiile ca obstrucționeaza politicile publice pentru profit și cere guvernelor sa aplice reglementari mai stricte in domeniul sanatații.

- Republica Moldova este singura țara din Europa și una dintre cele șase țari din lume in care este prognozata o creștere a consumului de tutun. Estimarile Raportului Global al Organizației Mondiale a Sanatații arata ca catre anul 2025 prevalența consumului de tutun va atinge o rata de 27.1% pentru ambele…

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, arata un nou raport publicat joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Numarul cazurilor de rujeola din intreaga Europa continua sa creasca vertiginos, numarul celor inregistrate in acest an urmand sa-l depaseasca in curand pe cel total al cazurilor raportate pe tot parcursul anului 2023, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si UNICEF. In Romania, in ultima…

- Zilnic, in lume, peste un milion de persoane sunt infectate cu sifilis, gonoree, chlamydia sau tricomoniaza, semnaleaza un recent raport al Organizației Mondiale a Sanatații. De la 7,1 milioane de cazuri de sifilis in 2020, in 2022, s-a ajuns la aproximativ 8 milioane de cazuri, avertizeaza Organizația…

- Continuam sa dezvoltam Turda cu bani europeni! Fapte: – 654 milioane lei, incluzand și fonduri guvernamentale – Total proiecte in curs – 303 milioane lei – Proiecte aproape finalizate – 267 milioane lei – Finanțare obținuta in 2023 prin PNRR – 171 milioane lei – Proiecte finalizate – 592 milioane lei…

- Filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) atrage atenția asupra consumului „alarmant” de alcool si de tigari electronice in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani și recomanda masuri de sanatate publica pentru a limita accesul la bauturile alcoolice, transmite News.ro.„Utilizarea…

- Prof. dr. Adrian Cotirleț, managerul Spitalului Municipal de Urgența Moinesti, a participat la evenimentul „Diplomație medicala: perspective romano-belgiene. E-Health – foaie de parcurs”, la invitația Ambasadei Romaniei in Regatul Belgiei, care, in colaborare cu Oficiul Regional pentru Europa al Organizației…