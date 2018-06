Acord istoric asupra datoriei Greciei "Am inregistrat ieri un acord istoric in Eurogrup asupra datoriei grecesti", a declarat Tsipras, in timp ce era primit de presedintele Greciei, Prokopis Pavlopoulos, pentru a-i raporta rezultatele reuniunii. "O noua pagina este pe cale sa fie scrisa, insa nu trebuie sa distrugem drumul facut in ceea ce priveste reformele si eforturile bugetare", a adaugat el, informeaza Agerpres.



"Acest acord este, de asemenea, o datorie morala a europenilor fata de poporul grec, care a suferit timp de opt ani", a estimat Tsipras. "Avem in continuare obiective bugetare de indeplinit, insa aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

