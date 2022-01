Partidele din cadrul coalitiei la putere in Italia au anuntat sambata ca au ajuns la acord in vederea unei realegeri a presedintelui in exercitiu Sergio Mattarella, de teama unei instabilitati politice in cazul unui esec de a-i gasi un succesor, relateaza AFP.Presedintele Mattarella, in varsta de 80 de ani, a anuntat, cu toate acestea, in mai multe randuri, ca nu vrea sa ramana in functie. In pofida acestui lucru, el a obtinut 400 de voturi in cel de-al saptelea tur de scrutin. Cel de-al optulea tur de scrutin a inceput sambata la ora locala 16.30 (17.30, ora Romaniei), iar pentru a fi ales Mattarella…