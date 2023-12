Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul NBA, Adam Silver, sustine ca in viitor este posibila integrarea unei echipe din Ciudad de Mexico in liga profesionista nord-americana de baschet, transmite EFE, potrivit Agerpres.In ultimii ani, Silver a evocat in diverse ocazii posibilitatea de a include in NBA o echipa din Mexic in cadrul…

- Cursa de Formula 1 care a avut loc duminica in Ciudad de Mexico a produs scene nemaivazute in tribunele unui Mare Premiu. O secvența din tribunele circuitului „Autodromo Hermanos Rodriguez” a devenit virala pe platforma X. In imagini, se poate observa cum un barbat lovește cu pumnii doi barbați imbracați…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a dominat primele doua sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Mexicului la Formula 1, a 19-a etapa a Campionatului Mondial, vineri pe circuitul Hermanos Rodriguez (4,304 km) din Ciudad de Mexico.Triplul campion…

- Faimoasa statiune balneara Acapulco, devastata si izolata de lume dupa trecerea uraganului OtisFaimoasa statiune balneara Acapulco, din sud-vestul Mexicului, era partial devastata joi in urma trecerii puternicului uragan Otis, care a izolat-o de restul tarii, informeaza AFP, conform Agerpres.…

- Mai multe state din Europa Centrala, membre ale Spațiului Schengen, suspenda acordul și reintroduc controalele la frontiera in contextul crizei din Orientul Mijlociu. O mișcare șoc și un anunț din partea guvernului italian, dupa ce Georgia Meloni, premierul Italiei, s-a intalnit intr-o ședința de urgența…

- Dupa vestea privind atacul de mare amploare al Hamas-ului asupra Israelului, o noua veste cutremura lumea: Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs in cursul noptii de vineri spre sambata in sudul Mexicului, miscarile telurice fiind resimtite pana in capitala Ciudad de Mexico, a anuntat serviciul…

