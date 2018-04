Autoritatile siriene au anuntat, astazi, incheierea unui acord cu gruparea Armata Islamului pentru a instaura pacea in orasul Duma, ultima cetate rebela din Ghouta Orientala, regiune invecinata Damascului, informeaza agentiile internationale de presa. Acordul implica evacuarea tuturor rebelilor, care ar urma sa aiba loc in urmatoarele 48 de ore. Intelegerea a fost incheiata dupa doua zile de ofensiva intensa in Duma de catre fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad. Gruparea rebela nu a reactionat imediat la acest anunt. In vederea retragerii rebelilor, care se anunta iminenta, „zeci de autobuze”…