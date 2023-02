Acord de licenţă pe 10 ani al Microsoft care va aduce jocurile Activision pe platforma Nvidia Anuntul estest cel mai recent efort al Microsoft de a convinge autoritatile de reglementare, in special din Europa, ca planul sau de a cumpara producatorul de jocuri video Activision nu ar trebui sa fie blocat din motive de antitrust. Smith a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca este acum mai optimist in ceea ce priveste finalizarea achizitiei Activision, dupa acordul de licentiere cu Nvidia, precum si dupa un acord similar cu Nintendo. Smith a mai spus ca Nvidia sprijina oferta producatorului Xbox de a cumpara Activision, care a fost analizata de autoritatile de reglementare antitrust… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii Marco Rubio și Angus King au introdus un nou proiect de lege care urmarește sa interzica TikTok sa opereze in Statele Unite, cu excepția cazului in care rup legaturile cu actualul sau proprietar, relateaza CNN . Acesta „trebuie analizat” a spus Chuck Schumer, liderul majoritații democrate…

- Un grup de senatori democrați au solicitat inițierea unei anchete de catre Comisia Federala de Comerț a SUA, dupa ce o companie americana a promovat și facut reclama la o arma de asalt de dimensiuni reduse, destinata a fi vanduta copiilor, informeaza Reuters. Respectiva arma, denumita „JR-15”, reprezinta…

- "Este oare posibil ca 'era Google' sa se apropie de sfarșit?", se intreaba analistul Bogdan Maioreanu, comentator de piața al eToro, cu peste 20 de ani de experiența in domeniul serviciilor financiare și al investițiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gigantul american Alphabet, compania mama Google, a prezentat ieri raportul sau anual Year in Search, dezvaluind care a fost cel mai cautat cuvint pe motorul de cautare Google in 2022. Cuvintul „Wordle” a fost termenul cel mai cautat pe Google in 2022 la nivel mondial. „Wordle” reprezinta jocul de cuvinte…

- Gigantul american Alphabet, compania mamp Google, a prezentat miercuri, 7 decembrie, raportul sau anual „Year in Search”, dezvaluind care a fost cel mai cautat cuvant pe motorul de cautare Google in 2022. Cuvantul „Wordle” a fost termenul cel mai cautat pe Google in 2022 la nivel mondial. „Wordle”…

- Comisia Federala pentru Comert din SUA si sapte state americane au dat in judecata, luni, Google, divizie a grupului Alphabet, si iHeartMedia pentru presupuse reclame inselatoare care au promovat smartphone-ul Pixel 4 in 2019 si 2020, a spus FTC, citata de Reuters. Comisia Federala pentru Comert si…

- Comisia Federala pentru Comert din SUA si sapte state americane au dat in judecata, luni, Google, divizie a grupului Alphabet, si iHeartMedia pentru presupuse reclame inselatoare care au promovat smartphone-ul Pixel 4 in 2019 si 2020, a spus FTC, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- FTC este preocupata de efectele pe care cumpararea Activision Blizzard de Microsoft le va avea asupra concurentei si urmeaza sa ceara blocarea tranzactiei, sustin surse anonime citate de Politico. Reprezentantii agentiei nu au fost convinsi de argumentele aduse de Microsoft in sprijinul achizitiei,…