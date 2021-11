Armata israeliana a anunțat ca a acceptat sa autorizeze o prezența militara egipteana mai puternica in regiunea Rafah, la granița de sud a Israelului. Forțele de Aparare Israelului (IDF) au indicat intr-un comunicat ca au semnat un amendament la Acordurile de la Camp David cu armata egipteana, permițand astfel o intarire a forțelor la frontiera. Amendamentul […] The post Acord crucial intre Israel și Egipt. Moment de cotitura in lumea araba first appeared on Ziarul National .