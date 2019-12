Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a primit vizita unei delegații oficiale a Universitații de Stat „Dimitrie Cantemir" din Chișinau, Republica Moldova, din care au facut parte dr. hab. Aurelia Hanganu, rectorul instituției, ...

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a participat la cea de-a XVI-a ediție a Salonului Internațional de Inventica „Infoinvent", desfașurat in perioada 20-23 noiembrie, la Chișinau, Republica Moldova. Delegația USV a fost formata din prof. dr. ing. Dan ...

- In perioada 18 – 23 noiembrie, o delegație a Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV), din care au facut parte prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV, și lector dr. Codruț Șerban, coordonator al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine al USV, s-a ...

- Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE) Suceava a gazduit luni, 18 noiembrie, seminarul ,,Educatie pentru toleranta". La eveniment au participat 44 de profesori si 15 studenti din cadrul Universitatii ,,Stefan cel Mare" din Suceava (USV), specializarea Asistenta ...

- Soprana Andreea Maftei și pianista Alina Andronic Ursu aduc pe scena Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava un recital de lieduri. Evenimentul este programat pe 15 octombrie, de la ora 19.00, la Auditorium "Joseph Schmidt". Prețul unui bilet este de 10 de lei sau 5 de ...

- Noul an universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava a fost declarat deschis, ieri, de rectorul USV, prof.dr.ing. Valentin Popa, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in aula institutiei de invatamant. Conform traditiei, la eveniment au participat, in calitate de invitati, ...

- Pe 3 și 4 octombrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc workshop-ul internațional „O istorie a traducerilor in limba romana”. Evenimentul este organizat de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii, in colaborare cu Biblioteca USV coordonata de Sanda-Maria Ardeleanu. La…