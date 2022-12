Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden l-a primit joi la Casa Alba pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, cei doi lideri aratandu-se hotarați sa-l traga la pe Vladimir Putin pentru „razboiul acestuia impotriva restului lumii”, dar și sa susțina lupta Ucrainei „atata timp cat va fi nevoie”, relateaza CNN…

- Ministerul german al Apararii a anuntat ca s-a ajuns la un acord industrial, in urma unor negocieri intense, confirmand o informatie anterioara a Reuters, care spunea ca cele trei tari si industriile lor respective au incheiat un acord. Ministerul a declarat ca s-a cazut de acord la cel mai inalt nivel…

- Franța și Germania sunt pregatite sa treaca la urmatoarea faza a proiectului lor emblematic de avioane de vanatoare, relansand cel mai mare program de armament din blocul comunitar. Cele doua țari și doua dintre principalele companii implicate, Airbus și Dassault Aviation, sunt aproape de a avansa in…

- Liderii UE au cazut de acord in cursul noptii de joi spre vineri asupra unei „foi de parcurs” vizand sa introduca, in saptamanile urmatoare, masuri pentru a stopa cresterea preturilor la energie, comenteaza AFP. Razboiul din Ucraina si sanctiunile impuse Rusiei au provocat un soc asupra preturilor petrolului,…

- Sindicatele au declanșat așa-numita furie sociala. Mii de oameni protesteaza in centrul Parisului fața de creșterea prețurilor și a scaderii nivelului de trai. In urma cu puțin timp, au avut loc incidente violente: manifestanții s-au batut cu jandarmii, au atacat magazine și au incendiat obiecte.Au…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a promis miercuri o revenire la normal „in cursul saptamanii viitoare” in fata penuriei importante de carburanți care afecteaza intreaga Franta din cauza unei greve in mai multe grupuri petroliere, noteaza AFP. Aceasta penurie nu are „nimic de-a face cu razboiul,…

- Guvernul de la Paris a depus o oferta la autoritatea de reglementare a pietei, pentru a cumpara toate actiunile pe care nu il detine deja la grupul, pentru 12 euro pec unitate, respectand pretul pe care il anuntase deja in timpul verii. Guvernul intentioneaza sa lanseze oferta pe piata pe 10 noiembrie,…

- ”Preturile trebuie sa scada (…). Guvernul german va face totul pentru a le face sa scada”, atat pentru gospodarii, cat si pentru intreprinderi, a anuntat Olaf Scholz intr-o conferinta de presa, la Berlin, la finalul unor negocieri guvernamentale pe tema unui nou plan de sustinere a puterii de cumparare.…