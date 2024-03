Achiziții șenilate de peste 12.000.000 de euro, cu dedicație, de la Apele Române, pentru bosul de la FC Botoșani La scurt timp dupa ce a fost „uns” președinte al PNL Botoșani, afaceristul Valeriu Eftimie, care pastorește și echipa de fotbal FC Botoșani, și-a tras și un „abonament” de patru contracte la Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) in valoare de peste 12.000.000 de euro. La inceputul lunii februarie 2024, patronul echipei de fotbal FC Botoșani, omul de afaceri Valeriu Eftimie, era numit președinte interimar al organizației județene PNL Botoșani. Acesta este cunoscut in Botoșani și chiar in țara prin afacerile derulate de catre grupul de firme Elsaco, in special in domeniul „construcțiilor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea pensiei medii in Romania a crescut cu 13,9% in trimestrul IV din 2023, fata de aceeasi perioada a anului anterior, in timp ce numarul mediu de pensionari a scazut cu 11.000 de persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 2.000 de persoane, arata datele…

- Astazi, Universitatea Cluj – FC Botoșani. Clujenii, hotarați sa invinga in penultimul meci din acest sezon regular Doua partide sunt programate duminica in Superliga, iar pentru botoșaneni urmeaza a lupta crancena cu Universitatea Cluj, care este decisa sa le administreze o lecție celor de la FC Botoșani.…

- FC Botoșani a ajuns pe ultimul loc in Superliga dupa semieșecul cu Universitatea Craiova, de pe teren propriu, scor final 2-2. Pe poziția 15 a urcat Dinamo ca urmare a victoriei in fața celor de la Oțelul, 3-1. FCSB - FC Botoșani, meci din etapa #27, se va disputa duminica, pe Arena Naționala, la ora…

- Vasile Miriuța (55 de ani), curtat de un club din Superliga dupa desparțirea de Chindia Targoviște, club ce activeaza in liga secunda. Valeriu Iftime este in cautarea unui antrenor principal pentru banca lui FC Botoșani, echipa fiind pregatita in momentul de fața de „secundul” Mihai Ciobanu. Primul…

- FCU Craiova a anunțat ca meciul amical cu CSKA 1948 Sofia a fost anulat, dupa ce același lucru se intamplase și cu duelul contra FC Botoșani. Oltenii au programat o alta partida de pregatire, cu Poli Iași, la București. FCU Craiova, una dintre cele 6 echipe din Superliga care au ales sa efectueze cantonamentul…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a declarat ca nu se gandește sa vanda jucatori in fereastra de transferuri din iarna. FC Botoșani au avut un sezon de coșmar pana in acest moment. Moldovenii ocupa ultima poziție in SuperLiga, cu doar 12 puncte obținute in cele 21 de etape. Prima victorie…