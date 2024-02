Aceștia sunt cei 4 sportivi care vor reprezenta clubul de karate din Viișoara la Campionatul Național! Clubul de karate din Viișoara va fi reprezentat de 4 sportivi la Campionatul Național de Karate Shotokan ESKU, care se va desfașura la mijlocul lunii februarie. Citește și: Vrei sa faci karate? CSC Karate Viișoara te așteapta! ”Aceștia sunt cei 4 sportivi care vor participa și vor reprezenta clubul CSC Crișan Karate (secția Viișoara) la Campionatul Național De Karate Shotokan ESKU, care se va desfașura in 17 februarie 2024: Balogh Marco Porcila Aurelian Șerb David Șerb Louis Sunt pregatiți sa cucereasca podiumul Campionatului Național. Au muncit din greu, facand antrenamente la sala cat și acasa!… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

