Acești români pot ieși mai repede la pensie In ciuda faptului ca varsta de pensionare crește in Romania de la un an la altul, exista cateva categorii de angajați care beneficiaza de o reducere semnificativa a acesteia. Cu toții ne dorim sa ieșim mai devreme la pensie. Insa cei care beneficiaza de reducerea varstei de pensionare sunt puțini, și trebuie sa indeplineasca anumite condiții. Beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cei au realizat stagiul complet de cotizare si au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca. Aceștia au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, conform tabelului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

