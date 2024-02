Stiri pe aceeasi tema

- Ca niciodata, pe fiecare continent populat s-a deschis și un restaurant cu preparate tradiționale. Ca te afli in Thailanda, Alaska, Japonia, Australia, Peru, Zanzibar ori Filipine și ți-e pofta de o sarmaluța, tochitura ori o ciorba ca la mama acasa, trebuie doar sa cauți pe Google. In multe orașe ori…

- Orchestra Naționala a Companiei "Teleradio Moldova" dirijata de Gheorghe Mustea, Artist al Poporului, cavaler al Ordinului Republicii, a efectuat un turneu extraordinar in China. "Programul concertelor prezentate in unele dintre cele mai mari orașe, cum ar fi Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu și…

- Mii de baruri, restaurante și pub-uri din Marea Britanie iși trag obloanele pentru ultima data, in condițiile in care chiriile necontrolate, costurile de producție și rezervarile care nu se prezinta continua sa afecteze industria, transmite The Independent . Au fost mai mult de 10 inchideri in fiecare…

- Cosmin Contra (48 de ani), antrenorul saudiților de la Damac, viseaza la o revenire in La Liga. Cosmin Contra a antrenat-o pe Getafe intre 11 martie 2014 și 5 ianuarie 2015. Clubul spaniol traversa o perioada dificila din punct de vedere financiar. Tehnicianul a fost lasat sa plece in China, la Guangzhou…

- Sanziana Negru a caștigat America Express 2023 alaturi de Laura Giurcanu, iar dupa ce s-a intors in Romania a luat o decizie radicala. Acesta și-a pus pe picioare o afacere, așa ca și-a deschis un restaurant cu specific mexican.Sanziana Neagru a deschis porțile noului restaurant, care este unul cu specific…

- Incendiu la Taverna Racilor din Snagov, in aceasta dimineața. Restaurantul lui Pescobar a ars din temelii in zona pontonului. Flacarile au cuprins localul in jurul orei 06.30, iar cele mai afectate sunt mansarda și acoperișul. La fața locului au ajuns pompierii, iar misiunea este una dinamica, a anunțat…

- Un clujean a avut parte de un șoc cand a ales sa manance la restaurantul Taverna Racilor, deschis recent in oraș. In toamna acestui an, celebrul Paul Nicolau, cunoscut sub numele de „Pescobar”, a anunțat ca a deschis un restaurant și la Cluj-Napoca, insa problemele continua sa se țina lanț de capul…