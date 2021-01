Stiri pe aceeasi tema

- Australia probabil nu isi va redeschide frontierele pentru calatorii straini in 2021 si aceasta in pofida campaniilor de vaccinare ce vor continua in intreaga lume, a apreciat astazi, secretarul in Departamentul Sanatatii si unul dintre principalii consilieri ai guvernului, Brendan Murphy. Consecinta…

- Franța a raportat doar 3.093 de noi cazuri de coronavirus si 146 de decese in ultimele 24 de ore, o scadere drastica fața de ziua de vineri. Dupa ce vineri au fost depistate 20.262 de cazuri noi de infectare cu nou coronavirus, o zi mai tarziu, autoritațile franceze au anunțat doar 3.093. Dintre cazurile…

- Romania se apropie de 600.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 3.350 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a peste 14.000 de persoane.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…

- Ultima raportare a adus 5.697 de cazuri noi de COVID-19, depistate in 28.281 de teste. Totodata, au fost anunțate 107 noi decese, iar la Terapie Intensiva, un numar extrem de ridicat de pacienți cu forme severe ale bolii: 1.297.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de…

- Prima țara din uniunea Europeana care a depașit pragul de 2 milioane de imbolnaviri cu coronavirus este Franța. Franța inregistreaza 2.036.755 de cazuri de coronavirus, conform CNN . „Fie ca este vorba de orașe sau de zone rurale, toate regiunile și toate departamentele sunt afectate. Al doilea val…