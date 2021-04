O echipa de arheologi anunta la inceputul anului ca a fost descoperit locul in care a fost condamnat la moarte si decapitat Ioan Botezatorul, respectiv in jurul anului 29 e.n. Mai exact, arheologii ar fi descoperit, in Iordania, tronul regelui Irod. Potrivit Live Science , dupa anuntarea descoperirii, oamenii de stiinta s-au impartit in doua tabere: una in care se afla cei care se declara convinsi de importanta descoperirii si alta in care se afla cei care raman sceptici. Biblia si cronicarul roman Flavius Iosefus (37 e.n.-100 e.n.) descriu modul in care regele Irod Antipa, fiul regelui Irod cel…