Profesorul Gheorghe Apetrei, este 100% cea mai bună variantă pentru primăria Târgu Neamț Candidatul PNL pentru primaria orașului Targu Neamț, dl. Gheorghe Apetrei, a apreciat numarul mare de liberali care au raspuns prezent unei intalniri care a avut loc in acest sfarsit de saptamana, remarcand ca liberalii targnemțeni sunt extrem de hotarati sa sprijine proiectele acestuia pentru orașul Targu Neamț. “Sunt placut impresionat de implicarea pe care membrii […] Articolul Profesorul Gheorghe Apetrei, este 100% cea mai buna varianta pentru primaria Targu Neamț apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

