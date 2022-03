Acesta este organul cel mai aproape de Dumnezeu. Medic: Vibrează ca și o inimă Prof. dr. Vlad Ciurea susține ca știința nu exclude credința și invers. Medicul a explicat cat este de importanta pentru creier legatura cu Dumnezeu. “Nu poți face o activitate pe corpul uman, mai ales pe creierul uman daca nu ești credincios. Ca te apropii de organul cel mai aproape de Dumnezeu. Credința este in creier. S-au facut anumite cercetari: in mijlocul creierului s-a descoperit un centru – nu este pur pentru religie, dar este un centru care acumuleaza emoțiile sufletului uman și acestei credințe. Exista acest centru care cu metodele actuale il pun și vibreaza ca și o inima, in mijlocul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

