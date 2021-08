Acesta este jobul care îți poate aduce chiar și 15.000 de euro pe lună Un broker de credite in sistem de franciza, dedicat și implicat total in activitatea sa, poate sa caștige peste 15.000 euro pe luna, adica peste 180.000 euro pe an, conform reprezentanților AVBS Credit, companie de intermedieri credite bancare. In contextul actual al pandemiei de COVID-19, brokerajul bancar a cunoscut o dezvoltare accelerata. Oamenii apeleaza intr-un numar din ce in ce mai mare la brokerii de credite, asadar, doar in prima jumatate a anului 2021, vanzarile totale de credite bancare intermediate de catre companie sunt cu peste 70% mai mari fata de aceeași perioada a anului 2020… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

