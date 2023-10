Stiri pe aceeasi tema

- Celelalte doua agentii, Fitch si Moody’s, evalueaza tara cu o treapta sub categoria de investitii. Luna trecuta, DBRS Morningstar a imbunatatit ratingul Greciei la gradul de investitie BBB (scazut). S&P a declarat ca se asteapta ca obiectivul de excedent bugetar sa contribuie la reducerea datoriei publice…

- Iata ca a venit iarași acel moment din an (m-am plictisit sa tot incep așa review-urile de iPhone , insa m-am gandit ca poate incepe sa sune ca un trademark) sa testam cel mai așteptat și mai faimos telefon care se lanseaza in fiecare an. iPhone 15 Pro de aceasta data, cu straie (relativ) noi și cu…

- Google s-a pus pe treaba in lupta impotriva soluțiilor de blocat reclame, iar cea mai noua „victima” a protecției implementate pe YouTube este funcția de Tracking Prevention din Microsoft Edge . Browser-ul default din Windows 11 vine cu diferite setari de securitate, iar pe cea mai stricta dintre acestea…

- connect devine cu pași repezi una dintre cele mai citite și mai importante publicații de tehnologie de pe piața media din Romania. Luna septembrie a acestui an a insemnat depașirea unui milestone important in istoria site-ului www.connect.ro , iar astazi a sosit momentul sa anunțam cele mai noi adiții…

- Microsoft a prezentat noi produse din gama Surface in ultimele 24 de ore, iar pe langa Surface Go 4 , a dezvaluit si Surface Laptop Studio 2. Ofera un salt de performanta impresionant, intre procesoarele Intel Core i7 de generatie 13. Are si GPU-uri NVIDIA RTX 4050 sau 4060 la bord, iar in cadrul unui…

- Compania a eliminat peste 7.700 de conturi si 930 de pagini de pe Facebook. Reteaua de influenta a generat postari pozitive despre China, cu un accent deosebit pe comentariile pozitive despre provincia Xinjiang din China, unde tratamentul guvernului fata de grupul minoritara uigura a determinat sanctiuni…

- XPG SPECTRIX D35G DDR4 RGB de 32GB este o memorie RAM, nou lansata, pe care am testat-o in propriul computer desktop și care și-a facut simțita calitatea de la primul contact. Foloseam doua module XPG de 64GB RAM (2X32GB) și le-am inlocuit cu cele de test.

- Parinții persoanelor cu dizabilitați privesc de mai bine de o luna, cu teroare, știrile despre torturile prin care trec oamenii cu handicap cazați in centrele unde ar fi trebuit sa fie ingrijiți. Le e teama ca acela va fi viitorul propriilor copii, cand ei nu vor mai fi. E puțin trecut de pranz, iar…