Stiri pe aceeasi tema

- RTB House, compania globala specializata în servicii de retargeting pentru branduri de top din toata lumea, ocupa locul 8 în topul companiilor tech cu cea mai rapida creștere, potrivit analizei Financial Times. Financial Times și Statista au revizuit și analizat cele mai inovatoare…

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a platit 390 mil. euro pentru achizitia a 29,14% din rivalul sau S Immo, proprietarul Sun Plaza si Novotel din Bucuresti. Tranzactia deschide drumul spre o potentiala fuziune.

- Dragos Popescu, arbitrajist principal al BNR, a tinut sa aduca in atentie cateva aspecte pentru care BNR continua sa pastreze cea mai mare parte din aurul Romaniei la Londra, respectiv 61,24 tone, din rezerva de 103,7 tone. Acesta a explicat ca Banca Angliei este una dintre cele mai prestigioase si…

- Presedintele China Energy Company (CEFC), Ye Jianming, va demisiona, plecarea sefului companiei energetice chineze urmand unor relatari din presa, care au raportat ca Ye, care a fondat CEFC in 2002, este investigat pentru infractiuni economice, scrie Reuters. Un purtător de cuvânt al CEFC…

- Fintech OS a ajuns sa gestioneze peste 10 miliarde de tranzactii pe luna, in 12 piete la nivel global, si isi anunta cei mai mari clienti odata cu participarea la cel mai important eveniment de fintech din lume, Finovate, unde sute de companii isi prezinta in fata investitorilor solutiile inovatoare.…

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…