Accidentul de elicopter, în analiza unui pilot cu experiență Cezar Osiceanu, unul dintre cei mai experimentați piloți romani, analizeaza accidentul de elicopter produs miercuri seara și soldat cu decesul a șapte militari. „Din filmarea de azi, pe lumina facuta in zona prezentata ca fiind cea de impact a elicopterului, nu apar obstacole decat la cațiva km distanța. Ramane o eroare de pilotaj combinata cu meteo prost și posibil stol de pasari Elicopterul are radioaltimetru la bord care indica exact inalțimea aflata sub el Cautarea se face la 50-100 m inalțime radio fața de sol cu viteza teoretic mica, mai ales ca era noapte si vremea rea cu evidente condiții… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

