Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața in localitatea Piștia din apropiere de Timișoara din Romania. Șoferul unui autobuz la bordul caruia se aflau 23 de copii și patru adulți a pierdut controlul volanului din cauza ceții dense.

- Ziarul Unirea 44 de ACCIDENTE, 19 persoane DECEDATE și 33 GRAV ranite, bilanțul NEGRU al ultimelor 48 de ore pe șoselele din Romania 44 de ACCIDENTE, 19 persoane DECEDATE și 33 GRAV ranite, bilanțul NEGRU al ultimelor 48 de ore pe șoselele din Romania Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj…

- Americanul Leon Spinks, boxerul care l-a invins pe celebrul Muhammad Ali in 1978, deposedandu-l de titlul de campion mondial la categoria grea, se afla in stare grava, intr-un spital din Las Vegas, a anunta...

- BOLOGNA - AC MILAN 2-3 // Victima a ajuns la spital cu rani la abdomen, dupa conflictul cu un alt tifoso rossonero pe "Dall'Ara", unde trupa lui Pioli a reusit a doua victorie la rand in Serie A. Nu toti tifosii rossoneri s-au bucurat dupa victoria de la Bologna, a doua consecutiva in campionat. Doi…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri seara, pe DN1, intre Ploiesti si Campina, unde cinci persoane au fost ranite si transportate de urgenta la spital.Potrivit politistilor care au ajuns la fata locului, accidentul s-a produs din cauza unei soferite care a intrat in plin intr-un microbuz…

- In accidentul produs astazi pe șoseaua de centura a Focșaniului au decedat doua persoane. Inca doua persoane sunt ranite in stare grava și alte doua persoane sunt ranite ușor. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO! Doi morți, doi raniți in stare grava și doua persoane ranite ușor in accidentul de pe șoseaua de…

- Tragedie fara margini, intr-o localitate din Buzau. La o luna dupa ce a imbracat rochia de mireasa, o tanara de 26 de ani a murit intoxicata cu monoxid de carbon, iar fetița ei a ajuns la spital in stare grava. Nenorocirea a fost descoperita de vecini, pe care i-a alarmat soțul tinerei, care a plecat…

- Un mistreț lovit puternic de o mașina, pe un drum din județul Dambovița, a fost proiectat prin parbriz in autoturism. Șoferul ranit este in stare grava și a fost dus la spital, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Dambovița, accidentul s-a produs luni seara in Contești, pe DN71.…