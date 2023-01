Accident vascular cerebral după vaccinul bivalent de la Pfizer? Vaccinul Pfizer-BioNTech, adaptat la varianta Omicron a noului coronavirus, ar putea fi asociat cu un tip de accident vascular cerebral (AVC) la adultii de peste 65 de ani, conform unor date preliminare, transmite Reuters. Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) si Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din Statele Unite au anuntat, vineri, ca o baza de date CDC referitoare la vaccinuri a detectat o posibila problema de siguranta medicala. Astfel, persoanele de peste 65 de ani ar prezenta un risc mai mare de a suferi un accident vascular cerebral ischemic in primele 21 de zile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

