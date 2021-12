Stiri pe aceeasi tema

- Doua autovehicule s-au ciocnit, joi, pe DN 12, in judetul Covasna, iar o persoana a murit si una a fost ranita, anunța news.ro. ”In jurul orei 17:00, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier cu victime pe DN 12 la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe catre Miercurea…

- Cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața intr-un tragic accident. Alți 32 de oameni au suferit rani grave și sunt internați in spital. Victimele mergeau la un pelerinaj religios in Mexic, dar autocarul s-a izbit de o casa. Accidentul s-a produs in sud-vest de Mexic, in comuna Joquicingo. Potrivit autoritaților,…

- Tragedie in aceasta dimineața dupa impactul violent intre doua autoturisme. Accidentul a avut loc pe DN1, in apropiere de Santimbru, județul Alba, acolo unde o persoana a murit, iar alte doua au suferit mai multe traumatisme. Una dintre victime a fost proiectata prin geam Un accident teribil s-a finalizat…

- UPDATE! Conform ISU Bacau, ambele persoane au decedat. E vorba despre 2 barbați de 45, respectiv 53 de ani, care faceau parte dintr-o echipa de muncitori. Aceștia reabilitau Gradinița nr.3 din comuna Oituz. Un accident de munca grav s-a petrecut, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un accident de munca grav s-a petrecut, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.30, in satul Oituz, comuna Oituz. Din informațiile transmise de ISU Bacau, peretele unei cladiri s-a daramat, doua persoane fiind prinse sub resturi. O persoana a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat a murit, iar alți doi au fost raniți intr-un accident produs luni seara in apropierea localitații Varlaam, județul Buzau. Cei trei, aflați intr-un tractor, au traversat raul Basca Mare pe o punte din lemn, care s-a rupt, conform mediafax.ro. Potrivit ISU Buzau, salvatorii din cadrul…

- Un barbat a murit, iar 5 persoane, printre care și un angajat al poliției de frontiera, spitalizați in urma unui accident grav produs aseara, intre satele Antonești și Olanești, raionul Ștefan Voda. 3 mașini au fost implicate in accident.

- O persoana a decedat, iar alta este ranita, dupa ce doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs la ieșire din localitatea Tureni spre Turda. Accidentul s-a produs vineri seara, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale, pompieri și polițiștii care au efectuat…