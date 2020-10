Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IGSU, sunt sase victime: 4 adulti si 2 minori. Au murit doua persoane, adica un adult si un minor, iar patru sunt ranite. ”Din informatiile preliminare, sunt 6 victime, din care 1 decedata si 5 ranite. Pentru gestionarea eficienta a evenimentului a fost activat Planul Rosu de Interventie”,…

- Un motociclist de 30 de ani a murit, duminica dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DN15, in județul Mureș. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi pierdut controlul direcției și s-a rasturnat in afara șoselei, potrivit Mediafax.Conform IPJ Mureș, accidentul a avut loc pe DN15 E578, in localitatea…

- Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz care a fost strivit intre doua TIR-uri romanești, dupa ce un șofer roman a intrat in plin in microbuz și apoi in celalalt…

- Un caz tragic a avut loc, luni noapte spre marți, pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges ca pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti a avut loc un tragic accident de circulație, in urma caruia o fetita de doi ani si mama…

- O mama in varsta de doar 25 de ani și fiica ei de doar doi ani au pierit intr-un accident rutier cumplit, ce a avut loc in noaptea de luni spre marți pe autostrada A1, in zona municipiului Pitești.

- Aseara, in jurul orei 21:00, in comuna Traian s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane, potrivit unui comunicat al IPJ Ialomita.Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca un barbat de 53 ani, din Slobozia, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare a…

- Din primele informatii, tanara s-ar fi infectat in familie, de la fratele ei, recent revenit din Spania. In urma cu o saptamana a murit si mama femeii, de asemenea infectata. Citeste si: Avertismentul lui Virgil Musta. "Sunt tot mai multe cazuri, acest lucru atrage o crestere a numarului de pacienti…

- Tragedie pe o șosea din Cluj, dupa ce o fetița care a pașit pe partea carosabila a fost lovita mortal de o șoferița, in varsta de 32 de ani. Accidentul a avut loc in cursul serii de duminica Care a fost rezultatul testului cu aparatul etilotest Accidentul a avut loc pe DJ 107L, in afara […] The post…