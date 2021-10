Stiri pe aceeasi tema

- Impactul violent l-a aruncat pe tanarul de 17 ani prin parbriz.Salvatorii au incercat sa il resusciteze pe baiat, dar nu au mai putut face nimic. Tragedia a avut loc noaptea trecuta in apropiere de comuna Marginea. Cel mai tanar dintre pasageri, un baiat de 15 ani a ramas incarcerat și a fost scos de…

- Trei tineri au intrat in noaptea de vineri spre sambata cu mașina intr-un copac pe un drum din județul Suceava. Unul dintre ei, in varsta de 17 ani, a murit, iar ceilalți doi, de 15 și 18 ani, au fost duși la spital, anunța Mediafax. Potrivit ISU Suceava, mașina a intrat intr-un copac pe raza…

- Un șofer și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a scapat de sub control, a lovit un stalp de beton și apoi s-a rasturnat, oprindu-se intr-un gard. Tragicul accident s-a petrecut pe DJ 682, in județul Arad. „In aceasta dimineața in jurul orei 05.30, echipajul SMURD TIM si echipajul descarcerare…

- Un accident cumplit a avut loc pe șoselele din Iași, acolo unde medicii au constatat decesul unui tanar de 29 de ani. Motociclistul a murit pe loc dupa un impact devastator pe care l-a avut cu un autoturism.

- O femeie a murit și un barbat este in stare grava dupa ce o mașina a lovit un copac. Accidentul s-a produs miercuri pe o șosea din județul Gorj. Accidentul a avut loc in zona localitații Pojogeni, au...

- FOTO| Accident MORTAL in Cluj: Un barbat a MURIT, dupa impactul dintre doua mașini și un microbuz. Ar fi intrat pe contrasens Accident MORTAL in Cluj: Un barbat a MURIT, dupa impactul dintre doua mașini și un microbuz. Ar fi intrat pe contrasens Un accident mortal s-a produs luni dimineata in localitatea…

- Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Curtea de Argeș, s-a stabilit ca un conducator auto de 23 de ani, din Nucșoara, care conducea un autoturism pe DN 73C, pe raza localitații Mușatești, din direcția Domnești spre Curtea de Argeș, in imprejurari care urmeaza sa fie stabilite…

- Reprezentantii Inspectoratului Situatii de Urgenta Iasi au informat ca in cursul noptii de joi spre vineri, un echipaj de interventie cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor SMURD, impreuna cu doua echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, au intervenit la un accident…