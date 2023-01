Accident teribil în Dâmbovița: un bărbat de 35 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod Un barbat de 35 de ani a murit, marți seara, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit drumul și a lovit un cap de pod, pe DN 72A, in localitatea Gemenea, județul Dambovița. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

