Accident TERIBIL cu două mașini: O femeie A MURIT, patru persoane au fost rănite O femeie de 74 de ani a murit in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 1, in dreptul localitatii Potigrafu, si in care fost implicate doua autoturisme, a informat, duminica, ISU Prahova, potrivit Agerpres. "O femeie de 74 ani a fost declarata decedata de medicul SAJ", a precizat sursa citata. Potrivit IPJ Prahova, patru persoane au fost transportate la spital, iar traficul este restrictionat pe prima banda pe sensul de mers spre Ploiesti. Cei doi conducatori auto implicati in accident nu consumasera alcool. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

