Accident teribil, 17 persoane, între care 7 copii, şi-au pierdut viaţa duminică seară GALERIE FOTO Cel putin 17 persoane, intre care sapte copii, si-au pierdut viata intr-un accident in momentul in care autobuzul supraincarcat in care se aflau a plonjat intr-o rau in Nepal, au anuntat autoritatile, transmite duminica AFP. Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul Sindhupalchowk, la nord de capitala Kathmandu, iar apoi a plonjat in raul Sunkosi, cazand in gol 50 de metri, au explicat autoritatile. "Pana acum, a fost confirmata moartea a 17 persoane si ranirea a 50" de oameni, intre care si soferul autobuzului, a declarat pentru AFP un responsabil local, Goma Devi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane, intre care sapte copii, si-au pierdut viata intr-un accident in momentul in care autobuzul supraincarcat in care se aflau a plonjat intr-o rau in Nepal, au anuntat autoritatile, transmite duminica AFP, potrivit Agerpres. Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul…

- Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul Sindhupalchowk, la nord de capitala Kathmandu, iar apoi a plonjat in raul Sunkosi, cazand in gol 50 de metri, au explicat autoritatile, scrie Agerpres."Pana acum, a fost confirmata moartea a 17 persoane si ranirea a 50" de oameni,…

- Patru romani - un cuplu și cei doi copii ai acestora - au murit intr-un teribil accident de circulație petrecut in Ungaria. Un TIR a intrat in parapetul... The post Accident teribil in Ungaria. Șapte persoane, intre care o familie de romani cu 2 copii, au murit. Trei mașini au fost facute scrum appeared…

- Nicio mama nu ar trebui sa se afle in urma unui sicriu pentru a-și conduce copilul pe ultimul drum. Și nu o data. Ci de doua ori. Astfel de tragedii, inexplicabile și de neințeles in oranduirea fireasca a lumii noastre, cu oameni care mor tineri, la doar doua decenii de viața, usuca inimile mamelor…

- Europa a fost zguduita de un nou atac terorist. Mai multe persoane au fost ucise Mai multe persoane au fost impuscate mortal in apropiere de o sinagoga din orasul Halle, din Germania. Autoritatile sunt pe urmele suspectului. Incidentul s-a petrecut la scurt timp dupa incheierea unui festival religios.…

- Nu e un secret ca Cristi Borcea a iubit mult la viața lui. A fost mire de trei ori și are un impresionant total de noua copii, unii pe care a reușit sa-i faca chiar de dupa gratii. Dupa gratii se afla și in prezent, dar viața merge inainte, nu? Pentru a le onora pe femeile din viața lui, v-am pregatit…

- O masina care circula in mare viteza a patruns, vineri noapte, pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, ucigand patru persoane, printre care și un copil. Autoritațile germane au anunțat ca urmeaza sa se stabileasca daca a fost vorba despre un act intentionat, dar ca din primele cercetari…

- In perioada 31 august – 1 septembrie 2019 a avut loc la Chișcau, in județul Bihor, concursul internațional de șah care a marcat finalul taberei de șah incepute in data de 25 august, la care au participat un numar total de 50 de copii, dintre care 25 din Satu Mare și 25 din Nyiregyhaza (Ungaria). […]