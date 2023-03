Stiri pe aceeasi tema

Acreditarea numarul 2022-1-RO01-KA120-VET-000108385 a fost obținuta de Colegiul Național „Elena Ghiba Birta" Arad, ca urmare a candidaturii depuse la termenul limita 19.10.2022 in cadrul Apelului...

In urma cu puțin timp, a fost solicitata intervenția elicopterului SMURD la un accident rutier ce a avut loc la ieșire din localitatea Horia. Momentan...

De cateva luni, Anamaria Prodan și-a refacut viața alaturi de un barbat misterios. Pe rețelele de socializare, impresara a postat prima fotografie cu noul iubit, insa a ales sa ii ascunda identitatea.Anamaria Prodan pare ca și-a revenit dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, iar in viața ei exista cineva.…

In urma cu puțin timp a avut loc un accident la o trecere de cale ferata pe drumul național 79 (dinspre Nadab). La locul accidentului...

Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța ca in aceasta dimineața, in jurul orei 07:30, echipajul descarcerare a Detașamentul Arad a intervenit la ieșirea...

Comunicat. In cadrul unui Proiect educativ numit „Albinele sunt prietenii noștri", care se desfașoara la nivel național impreuna cu Ambasada Sloveniei, elevii clasei I B...

Sistemul sanitar aradean, cel puțin o parte a lui, va avea și el parte de „atenția" catorva milioane de euro. Construirea Complexului Matern Pediatrie este...

- Drumul județean DJ 750 C, intre Salciua de Sus și Teiuș, va fi reabilitat. Un tronson spectaculos trece pe langa Cheile Manastirii Drumul județean DJ 750 C, care face legatura intre Salciua de Sus (DN 75) și Teiuș (DN 1), urmeaza sa fie reabilitat și modernizat printr-o investiție estimata la peste…