Accident rutier pe Autostrada A2 pe sensul Bucuresti catre Constanta. Doua persoane au fost ranite

- Un autoturism s-a rasturnat, sambata dimineața, pe Autostrada A2 in zona localitații Ștefan cel Mare din județul Calarași. Patru mașini care au incercat sa evite autoturismul avariat au intrat in carambol, informeaza IPJ Calarași. Incidentul rutier s-a produs pe Autostrada Soarelui la kilometrul 121,…

- Traficul este restricționat pe Autostrada A2 București – Constanța din cauza unui accident care s-a produs in județul Calarași. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A2 București – Constanța, la kilometrul 71, in zona localitații Dor Marunt, județul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in zona localitatii Lucianca, judetul Dambovita, s a produs un accident rutier, in care conducatorul unei autoutilitare in care se aflau 7 pasageri, a virat stanga pentru a evita o coliziune din spate cu un autoturism…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 22 iunie, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre Capitala, se efectueaza lucrari de frezare a partii carosabile, restrictionandu se prima banda la kilometrii 62, 51 si 41. Lucrarile se vor finaliza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza duminica, 5 iunie, ca pe tronsonul kilometric 145 ndash; 155 al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta sunt semnalate conditii de ploaie torentiala, existand riscul de acvaplanare. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa ruleze…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 13+300 de metri, se va inchide circulatia rutiera pe sensul catre litoral (calea 1), pentru o perioada de 7 zile, in intervalul orar 22:00 - 05:00, incepand de duminica,…

- ACCIDENT RUTIER pe DN1 intre localitațile Cunța și Miercurea Sibiului: Trei persoane ranite. TRAFIC BLOCAT Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica, in jurul orei 15.40, pe DN1, la kilometrul 353, intre localitațile Cunța și Miercurea Sibiului, județul Alba. In accidentul…