Accident rutier la Ocna Mureș: Șoferiță de 24 de ani a părăsit carosabilul și a intrat în șanț. O pasageră de 70 de ani a ajuns la spital Accident rutier la Ocna Mureș: Șoferița de 24 de ani a parasit carosabilul și a intrat in șanț. O pasagera de 70 de ani a ajuns la spital Accident rutier la Ocna Mureș: Șoferița de 24 de ani a parasit carosabilul și a intrat in șanț. O pasagera de 70 de ani a ajuns la spital Un accident rutier a avut loc vineri, 21 ianuarie, in Lunca Mureșului, unde o șoferița de 24 de ani a parasit carosabilul și a intrat intr-un șanț. In urma evenimentului rutier, o femeie de 70 de ani, pasagera in autoturism, a fost transportata la spital. La data de 21 ianuarie 2022, in jurul orei 09.00, pe DJ 107F, in comuna… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

